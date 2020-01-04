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  4. Kameradan belirlenen kuyumcudan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kameradan belirlenen kuyumcudan hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, altın alma bahanesiyle girdiği dükkanda, kuyumcunun göstermek için çıkardığı altınları elinden alarak kaçan şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

GAZİANTEP'te, altın alma bahanesiyle girdiği dükkanda, kuyumcunun göstermek için çıkardığı altınları elinden alarak kaçan şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.
Kayaönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda 10 Aralık'ta meydana gelen olayda, iş yerine gelen bir kişi altın almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin vitrinden çıkararak gösterdiği altınlara bakan şüpheli, bir süre sonra kuyumcunun elindeki altınları alarak kaçmaya başladı. Hırsızlığın şokunun ardından şüphelinin peşine düşen kuyumcu, başarılı olamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, emniyette yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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