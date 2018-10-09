HABER

Kameradan tespit edilen cep telefonu ve halı hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:01 | Son Güncelleme

KONYA’da girdiği iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Yıldız (28), tutuklandı.

Kameradan tespit edilen cep telefonu ve halı hırsızı tutuklandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da girdiği iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Yıldız (28), tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde iki iş yerinden yapılan toplam 4 bin lira değerinde cep telefonu ve el dokuması halı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan Ömer Yıldız olduğunu tespit etti. Şüphelinin Karatay ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, Ömer Yıldız’ı Akabe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız, polisteki ifadesinde, “Hatay’dan Konya’ya geldim. Çaldığım malzemeleri aynı işleri yapan başka telefon ve halıcıya sattım” dedi. Polis, Yıldız'ın malları sattığı işyerlerine giderek telefon ve halıyı bularak sahiplerine teslim etti.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kameradan tespit edilen cep telefonu ve halı hırsızı tutuklandıKameradan tespit edilen cep telefonu ve halı hırsızı tutuklandı

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Küçükbaş hayvan yüklü kamyonette eroin ele geçirildiKüçükbaş hayvan yüklü kamyonette eroin ele geçirildi
Tuvaletini yapmak isterken 150 metreden yuvarlandıTuvaletini yapmak isterken 150 metreden yuvarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.