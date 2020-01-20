HABER
  4. Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak günü bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından, hırsızlığın daha önce aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Polisler, kimliğini saptadığı şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Üç katlı askeri yapı bin 700 yıldır ayaktaÜç katlı askeri yapı bin 700 yıldır ayakta
Uyanık taksiciler telefon dolandırıcılarıyla böyle eğlendiUyanık taksiciler telefon dolandırıcılarıyla böyle eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Özdemir cinayetinde ikinci duruşma

Gözler Ceren Özdemir davasında

Boş yolda giden otomobil kontrolden çıkıp taklalar attı

Bir anda takla atmaya başladı

İstanbul Silivri'de kar sürprizi! Yollar beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

Erciyes’te haftasonu yoğunluğu: 100 bin kişi Erciyes’te

100 bin kişi akın etti!

Oğluyla evdeyken, sevgilisi eve geldi! Sonrası korkunç

Oğluyla evdeyken, sevgilisi eve geldi! Sonrası korkunç

Cumhuriyet gazetesinin 'Damat işi biliyor' haberiyle ilgili Bakan Albayrak'ın avukatından açıklama

Cumhuriyet gazetesinin 'Damat işi biliyor' haberiyle ilgili jet açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.