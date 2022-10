Kameralar karşısında duyurdu! Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "'Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyacanlarımızı yarıştıralım' diyor, bana meydan okuyor Erdoğan. Her yerde, her ortamda vizyonsa vizyon, bilgiyse bilgi, kültürse kültür, tarihse tarih ne istiyorsan çık karşıma açıkça seninle konuşalım" diyerek çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"KAVGA DEĞİL HUZUR İSTİYORUZ"

"Bir şeyden bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Bizim kişisel bir hırsımız, merakımız yok. Biz bu ülkenin büyümesi, kalkınması, her evde huzurun olması, Türkiye'de huzurun olması için mücadele eden bir partiyiz. Her annenin çocuğunu huzur içinde yatağına yatırdığı, işsiz evladına rahatlıkla iş bulabildiği bir Türkiye istiyoruz. Alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı, insanların düşüncelerini açıkladı diye hapse atılmadığı, tam tersine farklı düşüncelerinin Türkiye'nin önünü açtığı ve bu çerçevede hepimizin kucaklaştığı bir Türkiye istiyoruz. Kavga değil huzur istiyoruz. Toplumu ayrıştırmak değil, kucaklaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Onlar ayrıştırıyorlar biz kucaklaşacağız. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız. İnanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Hiçbir ayrımcılık yapmadan, 85 milyonu kucaklayacağız.

AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI: KİM BU İŞİN SORUMLUSU HALA BELLİ DEĞİL

Amasra'da faciada 41 kişi hayatını kaybetti. Kim bu işin sorumlusu hala belli değil. Bu işten nasıl sıyırırız hesabı yapıyorlar. 41 kişinin hesabını kim verecek? Yetimlere hesabı kim verecek? Kimin ne yaptığı, asıl fail belli değil. Faciada ölümleri arttıran etkenlerin başında madendeki havalandırma sisteminin yanlış planlanması geliyor diye rapor yazılmış. Havalandırma sistemini yanlış yapıyorsunuz ve 41 insanın hayatına mal oluyor. İktidar makamları da gittiler, gezdiler. Orası ağlama duvarı değil, siz görevinizi yapacaksınız. Bu işin sorumluları kim onu bulacaksınız. Soma gibi olayı kapatmak istiyorlar.

MAHİR ÜNAL'A 'CUMHURİYET' TEPKİSİ

Mahir Ünal, 'Cumhuriyet bizim lugatımızı yok etmiştir' diyor. Tarih bilmiyorlar. Hurafelerle tarih öğrenilmez. Sen hiç Karacaoğlan'ı okumadın mı? Tertemiz bir Türkçesi var. 17. yüzyılda... Bahçeli buna sözde çok kızmış. Koşa koşa gidecek yine kucaklaşacak ben bilmiyor muyum? Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır. Böyle bir adamla senin ne işin var? Bu tür insanlara en güzel cevabı yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. 'Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kast etmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahil çıktığı gibi hiç okuma bilmeyenlerden hakikati gören gerçek alimler çıkabilir' diyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: ÇIK KARŞIMA, AÇIKÇA SENİNLE KONUŞALIM

'Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyacanlarımızı yarıştıralım' diyor bana meydan okuyor Erdoğan. Her yerde, her ortamda vizyonsa vizyon, bilgiyse bilgi, kültürse kültür, tarihse tarih ne istiyorsan çık karşıma, açıkça seninle konuşalım.

Korkma Erdoğan korkma ben adam yemem. Bilgiyle, birikimle gel karşıma neden korkuyorsun? Vizyon konuşacakmış gelsin konuşalım. 50 tane televizyonun var, 100 tane gazeten var. Ben söyledim yine söylüyorum. Sizin lideriniz neden bir Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor?"