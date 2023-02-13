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  4. Kameralar o anları kaydetti! Depremden günler sonra duygulandıran buluşma... Gözyaşları sel oldu

Kameralar o anları kaydetti! Depremden günler sonra duygulandıran buluşma... Gözyaşları sel oldu

13.02.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızı depremden sonra birbirini kaybetti. Eşi ve oğlunu ise depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, günler sonra kayıp kızı Gade ile buluştu. Adana'daki buluşmada duygu yüklü anlar yaşandı. Baba, kızına sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Minik Gade de babasını gördüğünde ağlamaya başladı. Kameralar ise duygu yüklü o anları kaydetti.

Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu. Depremin ardından her yeni gün farklı aile dramları ortaya çıkıyor. Bir ailenin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü. Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü.

DEPREMDEN GÜNLER SONRA KAYIP KIZI GADE'YE KAVUŞTU

Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi.

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İZLEYENLERİ DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı'nda heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.

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(İHA)

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deprem Adana

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