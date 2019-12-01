Kameralar Sürücü Koltuğunda Cep Telefonuyla Konuşanı Belirleyecek

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yollarda cep telefonlarını belirleyen kameralar artık görevde olacak.

Amaç, yollardaki kazaları ve can kayıplarını azaltmak.

Söz konusu kameralar bütün hava koşullarında gündüz ve gece çalışacak.

Bu uygulama dünyada ilk olacak.

Cep telefonu belirleyen kameralar yapay zeka kullanıyor ve kullanılması yasak aygıtları belirliyor.

Eyalette araç kullanmıyorsanız arabada telefon açmak ya da yanıt vermek serbest.

Araç kullanırken arama yapmak ya da sosyal medyayı kullanmak ise yasak.

Bu yıl eyelet yollarında 329 kişi hayatını kaybetti.

2018 yılında bu sayı 354 olmuştu.

Yasayla yollardaki can kayıplarının yüzde 30 azalması öngörülüyor.

