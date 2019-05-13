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Kameralara yakalanmamak için yerlerde süründü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kaliningrad şehrinde ATM’yi soymaya çalışan bir zanlı, kameralara yakalanmamak için yerlerde süründü.Rusya’nın Kaliningrad şehrinde bir marketin içine giren şüpheli, saklanarak mesai bitiminde vurgun yapmaya çalıştı.

Rusya’nın Kaliningrad şehrinde ATM’yi soymaya çalışan bir zanlı, kameralara yakalanmamak için yerlerde süründü.
Rusya’nın Kaliningrad şehrinde bir marketin içine giren şüpheli, saklanarak mesai bitiminde vurgun yapmaya çalıştı. Polisin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde rafların arasında gizlenen şüpheli, mesai bittikten sonra marketin boşalmasını fırsat bilerek ortaya çıkıyor. Kameralara yakalanmamak için yerde sürünerek ilerleyen şahıs, soymaya çalıştığı ATM’ye ulaştı. Ancak şüpheli, amacına ulaşamadan marketi terk etti.
Görüntüleri inceleyen Rus polisi, şahsı yakalamak için başlattığı çalışmada ilginç bir sonuca ulaştı. Şüphelinin, Polessk şehrinde bir inşaat projesine ortak olan kişilere ait 74 milyon ruble (6,9 milyon TL) değerindeki hisseleri zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

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