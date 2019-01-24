MAGAZİN

Kameraları görünce açıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Tv şov yıldızı Lauren Goodger, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye giderken görüntülendi.

Ünlü TV yıldızı, sokakta yürürken patlayan flaşları fark edince ceketinin önünü açarak kameralara seksi pozlar vermeye başladı.

Lauren Goodger

Dantel bustiyeri ve vücudunu saran deri pantolonuyla oldukça seksi görünen Goodger, kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.
32 yaşındaki ünlü isim, dantelli bustiyer, siyah dar pantolon, motorcu deri ceketini kombinlediği Chanel çantasının altına giydiği siyah topuklu botlarla oldukça şık bir görünüm çizdi.
Siyah saçlarına dağınık bukleler yapan genç isim, oldukça seksi bir görünüme sahip.
Kız grubuyla sokakta birlikte yürüyen Goodger'in yanındaki arkadaşları da şıklıklarından ödün vermedi.
Lauren Goodger, aynı gecenin devamında Instagram'a attığı seksi selfie ile dikkat çekti.
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Lauren Goodger magazin

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