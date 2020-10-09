HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar

Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir iş yerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar

Gaziantep’te bir iş yerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı. Görüntüleri inceleyen polisler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir iş yerinden kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarını görünce kıyafetleriyle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Bakan Koca: Salgının hızını kestikBakan Koca: Salgının hızını kestik
F1 yarış pilotlarının aldıkları ücretlerF1 yarış pilotlarının aldıkları ücretler
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin canını aldı
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Konya'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ile koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.