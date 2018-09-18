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Kameraların gözü okulların üzerinde olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi'ne eklenen Güvenli Okul Paketi ile 300 okula 6 sabit ve 1 hareketli kamera kuruldu - Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen toplam 762 okulda kurulacak sistemle okul yolunda ve çevresinde güvenli eğitim ortamı sağlanacak

GÖKSEL YILDIRIM - Okul çevrelerinde güvenli bir ortam sağlanması amacıyla teknolojik olanaklardan yararlanılıyor. Kurulan kamera sistemleriyle okul yolu ve çevresinin güvenliği artırılırken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonla görüntüler anlık izlenebilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği noktalarda görüntüleme ve plaka tanıma sistemleri kuruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talebi doğrultusunda projeye Güvenli Okul Paketi dahil edildi.

Paketle öğrencilerin okula gitmek için evlerinden ayrılmasından başlayarak dönünceye kadarki zamanda muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanması hedefleniyor.

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için de teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen 762 okul ve çevresine, kişisel veri kaydı, veri takibi ve aktarımını yapabilecek kamera sistemlerinin tedarik edilmesi, kurulması ve söz konusu sistemlerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programının savunma sanayisindeki başlıkları arasında yer alan paketle her bir okulda 6 sabit ve 1 hareketli kamera kurulumu gerçekleştirilecek ve alınan görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden izlenilmesi sağlanacak.

Bu çerçevede, 300 okulda sistemin devreye alma işlemi tamamlandı. Gelecek yılın haziran ayı itibarıyla tüm saha kabullerinin tamamlanarak sistemlerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi hedefleniyor.

Sistemin devreye girip görüntülerin polis merkezlerine aktarılmasıyla okul çevrelerindeki olumsuzluklar ve şüpheli durumlara anında müdahale edilebilecek.

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Güvenli Okul Paketi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Okul Savunma Sanayii Başkanlığı

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