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Kameraların yakaladığı cinsel istismarcı serbest bırakıldı

26.11.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kadının şikayeti üzerine 21 güvenlik kamerasından 68 saatlik görüntünün izlenmesi sonrasında cinsel istismarcı yakalandı.Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de bir kadın, bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönündeki şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kadının şikayeti üzerine 21 güvenlik kamerasından 68 saatlik görüntünün izlenmesi sonrasında cinsel istismarcı yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de bir kadın, bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönündeki şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında il merkezinde 21 güvenlik kamerasında bulunan 68 saatlik görüntünün izlenmesinin ardından cinsel istismarcının 19 yaşındaki O.A.’nın olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.A., ifadesinde kız çocuklarıyla sohbet ettiğini, kızlardan biriyle cinsel içerikli konuşma yaptığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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