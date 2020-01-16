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  4. Kameralı işkenceci çeteye operasyon

Kameralı işkenceci çeteye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 19:41 | Son Güncelleme

Tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence edip, kameraya kaydeden çeteye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik soruşturmada aralarında bir katibin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çete üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Savcı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, K.F'nin elebaşılığını yaptığı çetenin, tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yapıp, kameraya kaydettiği belirlendi.

Çete üyelerinin, görüntülerdeki kişilere şantaj yapıp onlardan para aldıkları tespit edildi.

Ayrıca Ankara Adliyesi'nde görevli bir katibin de çete hakkındaki soruşturmalardan bilgi sızdırdığı belirlendi.

Bu kapsamda soruşturmayı tamamlayan Savcı Akdeniz, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Eş zamanlı operasyonda K.F. ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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