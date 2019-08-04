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Kameralı sivil ekip ihbar etti, resmi ekipler ceza yazdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Isparta’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kırmızı ışık denetimlerinde, kural ihlali yapan ve polis kamerasıyla kayıt altına alınan 10 sürücüye, 2 bin 350 lira tutarında idari para cezası uygulandı.Isparta’da trafik polisinin yaptığı denetimlerde, kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere ceza yağdı.

Isparta’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kırmızı ışık denetimlerinde, kural ihlali yapan ve polis kamerasıyla kayıt altına alınan 10 sürücüye, 2 bin 350 lira tutarında idari para cezası uygulandı.
Isparta’da trafik polisinin yaptığı denetimlerde, kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere ceza yağdı. Kentte, sivil trafik ekiplerinin kameralarla kayıt altına aldığı ihlallere, aynı güzergahtaki ileri noktada bekleyen resmi ekipler tarafından 235’er lira tutarında idari para cezası uygulandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta - Antalya Karayolu üzerinde kırmızı ışık denetimi yaptı.
Sav Kasabası kavşağında konuşlanan sivil trafik ekibinin kamerayla kayıt altına alarak ihbar ettiği ihlaller, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde denetim yapan resmi ekipler tarafından cezai işleme dönüştü. Isparta - Antalya Karayolu üzerinde yaklaşık 2 saat süren ihbarlı kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapan 10 sürücüye toplam 2 bin 350 lira tutarında para cezası uygulandı.
Yapılan kırmızı ışık uygulaması sırasında durdurulan araç ve sürücüler, diğer kurallarla ilgili denetimlerden de geçirildi.
Isparta il genelindeki trafik denetimlerinin belli zaman dilimlerinde sürdürüleceği belirtildi.

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