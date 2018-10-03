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KAMERANIN ÖNÜNDE CİNAYET 2

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

KAMERANIN ÖNÜNDE CİNAYET ADANA'da, bekçi Mehmet Akçan'ın (56) çalıştığı çiftliği işleten Ali Ağar'ı (63), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

KAMERANIN ÖNÜNDE CİNAYET ADANA'da, bekçi Mehmet Akçan'ın (56) çalıştığı çiftliği işleten Ali Ağar'ı (63), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 21 Eylül günü Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi?nde meydana geldi. Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi. Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan?ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak değiştirtti. Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vaaddedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı. Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım diyerek bıçak çekmek istedi. Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Akçan ise kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. CİNAYET ANI KAMERADA Olayın ardından Ali Ağar'ın av tüfeğiyle vurulma anını görüntüleri ortaya çıktı. Kamyonet ile çiftliğin kapısına gelen Akçan'ın, önce kilitli olan demir kapıyı açmaya çalıştığı görüldü. Sözlü tartışmanın ardından Ağar, Akçan'ı uzaklaştırmak için üzerinde bulunan bıçağı çekmeye çalıştı. Ancak Ağar'ın yeğenleri, buna engel oldu. Tekrar kamyonete dönen Akçan, araçtan aldığı av tüfeğiyle Ağar'ın yanına geldi. Yaşanan itişmenin ardından tüfeği ateşleyen Akçan, Ağar'ı vurdu. Kanlar içinde kalan Ağar'ın yere düşmesinin ardından Akçan, olay yerinden geldiği kamyonet ile ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Çağlar ÖZTÜRKADANA, (DHA)-

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