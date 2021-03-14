''Kameranın telefonu var'' dedirten Huawei P50'den detaylı görüntü!

Huawei P50 Pro sızıntısı geçtiğimiz hafta teknoloji gündemine damga vurmuştu. Çinli akıllı telefon üreticisinin çıkaracağı söylenen yeni nesil amiral gemisinin fotoğrafları, sızıntı kaynağı OnLeaks aracılığıyla ortaya çıkartılmıştı. Paylaşılan görüntülerde Huawei P50 Pro'nun ön tasarımından çok, arka tasarımı ilgi toplamıştı. Çünkü telefonun arkasında 'kameranın telefonu var'' dedirten devasa iki mercek bulunuyordu. Bu mercekler neredeyse telefonun 5'te 1'ini kaplıyordu. Bu görüntülerin üzerinden çok geçmeden, OnLeaks yeni bir paylaşım yaptı.

HUAWEİ P50 BU KEZ VİDEOSU İLE GÜNDEMDE

OnLeaks, yaptığı paylaşım ile bu kez henüz iddia aşamasında olan Huawei P50'nin videosunu paylaştı. Videoda önceki fotoğraflara nazaran herhangi bir sürpriz yer almadı. Örneğin, ekranın orta üst kısmına taşınmış nokta çentik yine karşımıza çıktı. Ancak arkadaki çift mercek de yerini korudu. İddialara göre Huawei, bu merceklerin arkasına 1 inç'lik kamera sensörü yerleştirecek ve böylece bir ilke imza atacak.

Huawei P50 ailesinden bahsederken, şunu da eklemeden geçmeyelim. Huawei henüz bu fotoğrafları doğrulamış değil. Bu yüzden sızıntıların doğru olduğunu söylemek oldukça güç. Fakat buna rağmen yakın zamanda hem Huawei P50 hem de Huawei P50 Pro için daha detaylı paylaşımlar gelebilir.

