Kameranın telefonu var: Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı!

Huawei P50 Pro'nun Çinli akıllı telefon üreticisinin bir sonraki amiral gemisi modeli olması bekleniyor. Huawei'nin yeni akıllı telefonu için çalışmalarını sürdürdüğü de birçok kez gündeme geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde telefonun Sony üretimi 1 inçlik kamera sensörü ile geleceği söylenmişti. Bu söylentileri doğrulayan sızıntılar, sızıntı kaynağı OnLeaks'ten geldi.

HUAWEİ P50 PRO'NUN TASARIMI ŞOK EDECEK

P50 Pro'nu sızdırılan yeni render görüntüleri, telefonun muhtemel çarpıcı tasarımını ortaya koyuyor. Telefonun genel tasarımı ise oldukça standart görünüyor. Bu noktada tek kameralı çentiğin yer aldığını ve bu çentiğin ekranın orta-üst kısmına taşındığını söyleyebiliriz. Bunun dışında rapora göre, ön taraftaki ekran, hafif kavisli kenarları sahip ve çok ince çerçeveli 6,6 inçlik bir panelden oluşuyor. Ancak asıl odaklanılması gerekenler Huawei P50 Pro'nun arka tarafında yer alıyor.

KOSKOCAMAN İKİ KAMERA

Huawei P50 Pro'nun arka tarafına baktığımızda telefonun devasa iki merceğe sahip olduğunu görüyoruz. Eğer sızdırılan görüntüler doğruysa Huawei, P50 Pro'da tercihini, diğer birçok firma gibi kamera sayısını artırmaktan yana kullanmamış. Söz konusu kameraların çözünürlükleri bilinmese de sızıntıları doğru kabul edersek, Huawei'nin bu kameralarla akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atacağını söylemek mümkün. Zira böylesine büyük merceklere sahip bir telefon henüz üretilmedi.

Huawei P50 Pro'nun çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Huawei'nin P50 serisini bu ay içinde üç P50 modeli ile birlikte piyasaya çıkarması bekleniyor.

