HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kameranın telefonu var: Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı!

Kameranın telefonu var: Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı!

11.03.2021 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kameranın telefonu var: Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı!

Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri bir sızıntı kaynağı aracılığıyla paylaşıldı. Sızdırılan fotoğraflar eğer doğruysa Huawei P50 Pro devasa merceklere sahip kameralarla gelecek. Hem de 'kameranın telefonu var' dedirtecek kadar devasa merceklerle.

Huawei P50 Pro'nun Çinli akıllı telefon üreticisinin bir sonraki amiral gemisi modeli olması bekleniyor. Huawei'nin yeni akıllı telefonu için çalışmalarını sürdürdüğü de birçok kez gündeme geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde telefonun Sony üretimi 1 inçlik kamera sensörü ile geleceği söylenmişti. Bu söylentileri doğrulayan sızıntılar, sızıntı kaynağı OnLeaks'ten geldi.

HUAWEİ P50 PRO'NUN TASARIMI ŞOK EDECEK

P50 Pro'nu sızdırılan yeni render görüntüleri, telefonun muhtemel çarpıcı tasarımını ortaya koyuyor. Telefonun genel tasarımı ise oldukça standart görünüyor. Bu noktada tek kameralı çentiğin yer aldığını ve bu çentiğin ekranın orta-üst kısmına taşındığını söyleyebiliriz. Bunun dışında rapora göre, ön taraftaki ekran, hafif kavisli kenarları sahip ve çok ince çerçeveli 6,6 inçlik bir panelden oluşuyor. Ancak asıl odaklanılması gerekenler Huawei P50 Pro'nun arka tarafında yer alıyor.

Huawei P50 Pro

KOSKOCAMAN İKİ KAMERA

Huawei P50 Pro'nun arka tarafına baktığımızda telefonun devasa iki merceğe sahip olduğunu görüyoruz. Eğer sızdırılan görüntüler doğruysa Huawei, P50 Pro'da tercihini, diğer birçok firma gibi kamera sayısını artırmaktan yana kullanmamış. Söz konusu kameraların çözünürlükleri bilinmese de sızıntıları doğru kabul edersek, Huawei'nin bu kameralarla akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atacağını söylemek mümkün. Zira böylesine büyük merceklere sahip bir telefon henüz üretilmedi.

Mate 40 ailesine yeni üye: Huawei Mate 40E tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıMate 40 ailesine yeni üye: Huawei Mate 40E tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei P50 Pro'nun çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Huawei'nin P50 serisini bu ay içinde üç P50 modeli ile birlikte piyasaya çıkarması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Kota dostu Instagram geri döndü!Kota dostu Instagram geri döndü!
Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg: "10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz"

Facebook CEO'sundan heyecan verici ''ışınlanma'' açıklaması!

Twitter Spaces: Clubhouse rakibi sohbet odası özelliği için tarih verildi

Beklenen tarih sonunda verildi!

AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!

İşte Apple'ın yeni sürprizi! Görüntüleri ortaya çıktı

Instagram Lite Reels dopingi aldı, Google Play Store'a geldi!

Kota dostu Instagram geri döndü!

Qualcomm 5G desteksiz Snapdragon 888 için harekete geçti

Qualcomm 5G desteksiz Snapdragon 888 için harekete geçti

İkinci el ekran kartı alınır mı?

İkinci el ekran kartı alınır mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.