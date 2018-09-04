Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Konu fotoğraf olduğunda en derli toplu ve mantıklı sıralamayı yapan platformlardan biri DxOMark. Telefon, fotoğraf makinesi ve objektifleri belli bir algoritmanın testinden geçirerek puan veren ve sıralayan site, günümüzde (ufak tefek eksikleri olmasına rağmen) kamera kalitesi dendiğinde akla gelen ilk platformlardan biri. En iyi kameralı telefonlar - Ağustos 2018 Düzenli olarak telefonları puanlayan platformda Ağustos ayında en fazla puan alan 10 telefon modelini sizler için bir araya getirdik. Listede dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok farklı model bulunsa da ağırlığın (sizin de tahmin edeceğiniz gibi) Çinli üreticilerin modellerinde olduğunu belirtelim. Öte yandan DxOMark testlerinin telefonun sadece ana kamerası dikkate alınarak yapıldığını belirtelim. İşte Ağustos 2018 tarihi itibariyle en iyi kameraya sahip olan telefonlar: 10 - OnePlus 6



Listenin onuncu sırasında Çinli üreticinin OnePlus 6 modeli yer alıyor. Telefonun DxOMark puanı ise 96. Ana kamerası dual olan telefon 16 + 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Her iki kameranın da diyafram açıklığı f1.7. Telefon 4K 60 fps video kayıt desteği de sunuyor.

9 - Xiaomi Mi Mix 2S



Listenin dokuzuncu sırasında Xiaomi Mi Mix 2S bulunuyor.Telefonun aldığı puan ise 97. Bu telefon modelinin de ana kamerası dual teknolojisiyle donatılmış ve 12 + 12 Megapiksel çözünürlük sunuyor. 8 - Huaewi Mate 10 Pro



Listedeki üçüncü Çinli üretici olan Huaewi de Mate 10 Pro modeli ile 97 puan alıyor. Oldukça eski bir model olmasına ve kısa süre sonra yenisinin piyasaya sürülecek olmasına rağmen Mate 10 Pro'nun elde ettiği bu başarı takdire şayan. Yine dual kamera teknolojisi sunan telefonda 12 + 20 Megapiksel çözünürlük bulunuyor. 4K video kayıtta saniyede 30 kare sonuç veriyor. 7 - Apple iPhone X



Kamerası her zaman ortalamanın üstünde olan Apple, listeye iPhone X ile yedinci sıradan giriyor. Telefonun DxOMark puanı ise 97. 12 + 12 Megapiksel çözünürlüklü dual kamera teknolojisine sahip olan telefon 40 fps 4K video desteğine de sahip. 6 - Google Pixel 2



Listede altıncı sırada Google'ın kendi telefonu olan Pixel 2 yer alıyor. İlk çıktığından bu yana kamerası ile takdir almaya devam eden telefonda rakiplerinden farklı olarak tek objektifli bir kamera bulunuyor. Kameranın çözünürlüğü ise 12 Megapiksel. Telefonun platform puanı ise 98.

5 - Xiaomi Mi 8



Listeye yeni giren bir telefon olan Xiaomi Mi 8, platformdan 99 puan almayı başarıyor. Telefonda diğerlerinde olduğu gibi dual kamera teknolojisi yer alıyor ve bu kameraların sunduğu çözünürlük ise 12 + 12 Megapiksel. 4 - Samsung Galaxy S9 Plus



Listede zirveye yaklaştıkça heyecan artıyor. Dördüncü sırada yer alan telefon ise Samsung'un en yeni amiral gemilerinden biri olan Galaxy S9 Plus. Telefon platformdan 99 puan almayı başarıyor. Yine dual kameralı bir model olan telefonun sunduğu çözünürlük 12 + 12 Megapiksel. 4K 60 fps desteği de sunan telefon, listede yer alan tek Güney Koreli model. 3 - Huawei P20



Çinli markanın listedeki ikinci modeli olan P20, biraz abisi P20 Pro'nun gölgesinde kalmış olsa da üçüncü sıradaki yer almayı başarıyor. 12 + 20 Megapiksel çözünürlük sunan ana kamera, DxOMark testinden 102 puan almayı başarıyor. 2 - HTC U12+



Uzun süredir sessizliğini koruyan Tayvanlı markanın yeni modeli HTC U12+, 103 puanla listenin ikinci sırasında yer alıyor. 12 + 16 Megapiksel çözünürlük sunan telefon, 4K 60 fps video kayıt edebiliyor.