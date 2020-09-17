Kamerasıyla iddialı: Realme 7i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Realme 7 ve Realme 7 Pro'nun ardından bir telefonunu daha ortaya çıkarttı. Realme 7 serisine eklenen bu yeni telefonun adı ise Realme 7i. Realme 7i, özellikleriyle orta segment kullanıcılara hitap ediyor.

REALME 7İ ÖZELLİKLERİ

Realme 7i'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran var. Bu ekranın sol üst köşesinde ise bir nokta çentik bulunuyor. Nokta çentik, telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerasına ev sahipliği yapıyor. Realme 7i'nin kalbinde ise Snapdragon 662 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu ise ekranının altında değil, arka tarafında fiziksel olarak konumlanıyor.

Realme 7i'nin arka tarafında bizleri 4 kameralı bir kurulum karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP monokrom kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor.

REALME 7İ FİYATI

Realme 7i fiyatı 215 dolar olarak açıklandı. Telefon, Aurora Green ve Polar Blue olmak üzere iki farklı renkte satışa çıkacak. Yarından itibaren Endonezya'da telefonun satışına başlanacak. Realme 7i'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

