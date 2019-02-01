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Kameraya takılan soyguncu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunu soyan gasp şüphelisi yakalandı - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunun kasiyerini sopayla dövüp kasadaki 600 lirayı gasp ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce yaşanan olayda, Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli, elindeki sopayla kasiyer C.K.'yi darbetti.

Şüpheli, kasadaki 600 lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, akaryakıt istasyonu ile çevredeki 37 güvenlik kamerasının 72 saatlik kayıtlarını inceledi.

Polis ekipleri, saldırı ve gasp anını kamera görüntülerinden belirlediği şüpheli Mevlüt S'yi (45) Karşıkaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kameraya takılan görüntülerde, kar maskeli şüphelinin elinde sopayla akaryakıt istasyonuna girdiği ve kasiyere vurmaya başladığı görülüyor. Yaşanan arbedeyle birlikte şüpheli ve kasiyer dışarı çıkıyor. Bir süre sonra şüpheli, tekrar iş yerine girerek kasadan paraları alıp kaçıyor.

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Afyonkarahisar darp gasp güvenlik kamerası kasiyer sopa

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