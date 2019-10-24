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Kameraya yakalanan şüpheli: “Hırsız kel, benim 1 metre saçım var”

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Aksaray’da, 60 yaşındaki Hatice Dinç’in 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu ve havalanması için duvara serdiği Taşpınar Halısını çalan bisikletli hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Aksaray’da, 60 yaşındaki Hatice Dinç’in 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu ve havalanması için duvara serdiği Taşpınar Halısını çalan bisikletli hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan halı hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, "Adamın kafası kel, benim saça bak, 1 metre saçım var" diye kendini savundu.
Olay, 21 Ekim tarihinde Zafer Mahallesi 6833 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hatice Dinç, 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu Taşpınar Halısını çırptıktan sonra havalanması için evinin karşısında bulunan duvara serdi. Daha sonra içeri giren Hatice Dinç, kısa süre sonra dışarı çıktığında halısını serdiği duvarda göremedi. Halının duvarın arkasına düşmesinden şüphelenen Hatice Dinç uzun aramasına rağmen halıyı bulamayarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bisikletle gelip halıyı çaldıktan sonra kaçan hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Polis, kimliği belirlenen E.C. (33) isimli şahsın peşine düştü. Kısa sürede şahsı yakalayan polis ekipleri, emniyetteki sorgusunun ardından şahsı Aksaray Adliyesine sevk etti.

“Hırsız kel, benim 1 metre saçım var”
Şüpheli E.C. adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen kameraya, halıyı kedisinin çalmadığını söyleyerek, güvenlik kamerasındaki şahsın kendisi olmadığını iddia etti. Hırsızın üzerindeki kıyafetlerle kendi kıyafetlerinin aynı olmadığını savunan E.C., “Orada halı çalanın pantolonu ve benim pantolonuma baksınlar oldu mu?. Ben çalmadım ki. Birisi çalmış bana kaldı. Güvenlik kamerası görüntüsü varsa da hırsızın giydiği elbiseyle bir de benim elbiseyi kıyaslasınlar. Adamın kafası kel, benim saça bak, 1 metre saçım var. O gün ben çalışıyordum, ispatlayacağım” dedi.
Çeşitli suçlardan 8 ayrı kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Ellerimle dokudum”
Halısı çalındığı için üzülen Hatice Dinç, halıyı 20 sene önce kendi elleriyle dokuduğunu söyledi. Halının değerinin 2 bin TL olduğunu söyleyen Hatice Dinç, “Kucağıma aldım şuraya serdim halıyı içeriye girdim. Saat ya 9 ya da 10’du. Çırpıp içeriye girdim. İçeriye girip çıkmamla beraber halı gitmiş. Ama çöpçülerin sesini duydum. Taşpınar Halısı. Kendim ellerimle dokudum. Şurada havalandırıp içeriye alacaktım. Çıktığım da halı gitmiş. Taşpınar kocaman halı" dedi.

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