Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Yargıç Torres, müvekille cinsel ilişki sırasında avukatın herhangi bir şekilde durma, olayı sonlandırma girişiminde bulunmamasına, "Kamu ahlakını ihlal eden müstehcen eylemlere tanık oluyoruz ve herkese açık şekilde kaydedilmesi gerçeğiyle ağırlaşıyor" ifadelerini kullanırken, bir mahkeme görevlisi kameranın Paredes Robles'e ait olduğunu doğruladı. Yargıç, Devlet Savcılığına acil soruşturma talimatı verdi.

Yargıç John Chahua Torres, avukat Robles'ın kamerasının açık olduğu ve herkes tarafından izlendiği uyarısında bulunması için bir polis gönderdi.

Zoom üzerinden yapılan duruşmada kamerasını açık unutan avukat, halka açık bir alanda cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Avukar Hector Paredes Robles ile müvekkili olduğu düşünülen esmer bir kadın ilişkiye girerken, mahkeme yetkilileri şaşkınlık içinde kaldı.

Peru'nun Junin şehrinde gerçekleştirilen sanal duruşmada herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Avukatın temsil ettiği müvekkil, organize suç çetesine yönelik bir operasyon sırasında tutuklandı.

Yaşanan olay üzerine avukatın biri eyalet savcılığı, diğeri yerel baro tarafından olmak üzere iki ayrı soruşturma ile karşı karşıya kalacağı söylendi.

Bazı yerel kaynaklar, henüz kimliği doğrulanmamış olmasına rağmen, avukatın ilişkiye girdiği kişinin müvekkili olduğunu belirtti.

Yargıç, ahlaksız davranış nedeniyle avukatlık ruhsatı askıya alınan Robles hakkında, "Hector Paredes Robles, bu mahkemenin ve mevcut diğer avukatların ve bir bütün olarak mesleğe saygısızlık yaptı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında da evli üç çocuk babası Arjantinli milletvekili Juan Emilio Ameri, çevrimiçi bir parlamento oturumu sırasında bir kadın ile temasta bulunurken görülmüş, görüntülerin ortaya çıkmasıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.

