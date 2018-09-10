HABER

Kamerayı kıran kombi hırsızları başka bir kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir kombi dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 25 bin TL değerinde 7 kombiyi çalarak kayıplara karıştı.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir kombi dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 25 bin TL değerinde 7 kombiyi çalarak kayıplara karıştı. İşyerinin güvenlik kamerasını kıran hırsızlar, çevredeki diğer bir kameraya yakalanmaktan kurtulamadı. Olay geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan kombi dükkanına bir araçla yüzleri maskeli 4 kişi geldi. Sokakta araç ve yaya geçişlerinin olduğunu gören hırsızlar, bir süre araç içerisinde bekledi. Kisenin olmadığı anda harakete geçen hırsızlardan biri ellerindeki levyeyle dükkan kepengini kırarak içeri girdi. Diğeri hırsız dükkanın güvenlik kamerasını kırarken biri de çevreyi gözetledi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Kombi dükkanında yaşanan hırsızlık anı dükkanın yanında bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamerada iki hırsızın ellerindeki levyeyle önce dükkan kepengini kırdığını daha sonra bir hırsızın kapıyı kırarak içeriye girdiği görülüyor. Hırsızlar, dükkandan çaldıkları yaklaşık 25 bin TL değerindeki 7 kombiyi geldikleri araca yüklüyor. Olayın gerçekleştiği o anlarda dükkanın üst katından inen bir kişiyi fark eden hırsızlar, dükkandan hızlıca dışarı çıkarak araca binip hızlıca uzaklaşıyor. Öte yandan hırsızlık anında ana caddeden ve ara sokaktan araçların, bisiklet kullanan ve yürüyen bazı vatandaşların geçtiği görülüyor. "7 KOMBİMİZ YAKLAŞIK 25 BİN TL DEĞERİNDE" Dükkan sahibi Zafer Özdemir, " On dakika sürmeden 7 tane kombimizi alıp götürüyorlar. Bizim gördüğümüz 4 kişiydi. Şoför yerinde bir kişi olup olmadığını anlayamadık. 7 kombimiz yaklaşık 25 bin TL değerindeki kombimiz gitti. Üst katta kardeşim oturuyor. İşe gitmek için saatini 06.00'a ayarlıyor. O esnada kapının açılma gıcırtısından uyanıyor. Yukarıdan sesleniyor istiflerini hiç bozmuyorlar. Kardeşimin iniş süresini hesaplıyorlar. Tam kardeşim iner inmez bagaja üç kişi binip gidiyorlar. Polise başvurup, tutanaklarımızı tuttuk. Bu olaylar sürekli oluyor. Devletimizden istediğimiz, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bunların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. Kombilerimizin bulunmasını istiyoruz. Bizim için büyük kayıp oldu" dedi.

PARTNERArapça için çok çalışmam gerektiArapça için çok çalışmam gerekti
Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyorHatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Telefon dolandırıcılığından 2 milyon lira kazanmışTelefon dolandırıcılığından 2 milyon lira kazanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.