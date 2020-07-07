HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kamerayı kırdı sandı, her şeyi kayda aldı!

Kamerayı kırdı sandı, her şeyi kayda aldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2020 10:54 | Son Güncelleme

Konya'da motosiklet çalmak için güvenlik kamerasını bozmak isteyen hırsız, başarısız olunca saniye saniye kendisini kayda aldı. Kamerayı bozduğunu sanan ve kendisine çeviren hırsızın motosikleti çaldığı anlar saniye saniye kayda alındı.

Olay, 22 Haziran günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli apartmanın önüne geldi. Motosikletin yanına gelen şüpheli, kamerayı bozarak açısını değiştirmek istedi. Kameraya vuran şahıs, bozduğunu zannederek yanlışlıkla açıyı kendisine doğru çevirdi. Yanında getirdiği demir makasıyla motosikletin kilidini kestikten sonra direksiyon kilidini de kıran şüpheli, motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Durumu fark eden motosiklet sahibi Saffet Solak, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletin sahibi Saffet Solak, olayın gece saat 02.00 sularında olduğunu belirterek, “Buraya iki kişi geliyorlar, birisi dışarıda bekliyor, birisi içeriye giriyor. Önce kameranın yanına geliyor, kamerayı yukarıdan kırıyor. Kameranın kırıldığını ve çekmediğini zannediyor. Öteki arkadaşı muhtemelen demir kesme makasını getiriyor. Makasla kesip direksiyon kilidini kırıp buradan götürüyorlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. Ben başvuruda bulundum, parmak izi aldırttık. Görüntülere baktılar, incelediler” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, motosikleti çalmak için gelen şüphelinin kamerayı kırmak istemesi ve motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kamerayı kırdığını zannetti, kendisini kayda aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
İntihar notu bırakıp evden ayrıldı! Annesi gözyaşları içinde seslendiİntihar notu bırakıp evden ayrıldı! Annesi gözyaşları içinde seslendi
İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor?İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu

Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu

İntihar notu bırakıp evden ayrıldı! Annesi gözyaşları içinde seslendi

İntihar notu bırakıp evden ayrıldı! Annesi gözyaşları içinde seslendi

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! 'Tanker uçak'lara beğeni yağdı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! 'Tanker uçak'lara beğeni yağdı

Genç mühendis evinde ölü bulundu

Genç mühendis evinde ölü bulundu

Caretta Carettaya fotoğraf eziyeti!

Çırpınışlarına aldırış etmediler! Fotoğraf çekmek için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.