KAMER’in araştırmasında kadına yönelik şiddet yüzde 96 çıktı

Kadına yönelik şiddet, Türkiye’nin son yıllarda değişmeyen gündemi durumunda. Şiddet haberlerinin basında yer almadığı gün yok gibi. Peki şiddet ne kadar yaygın? KAMER’in 19 ilde yaptığı araştırmada şiddet yaşayan kadınların oranı yüzde 96 çıktı.

Güneydoğu’da kadınların hak mücadelesinin simge isimlerinden olan Kadın Merkezi (KAMER), bir grup gönüllü kadın tarafından 1997 yılında kuruldu. Daha sonra KAMER Vakfı adını alan kuruluş, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilikler, cinsel istismar gibi konularla mücadele alanında çalışmalar yapıyor. KAMER, her yıl kadına yönelik şiddetin boyutlarını tespit etmek amacıyla bir tarama çalışması yapıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ 19 İLDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Bu yıl da Doğu ve Güneydoğu’daki 19 ilde yapılan araştırmaya, 13-87 yaş arası, 11 bin 493 kadın katıldı. Kadınlara sorulan sorulardan biri ‘Sizce kadınlar şiddet yaşıyor mu?’ oldu. Bu soruya kadınların yüzde 96’sı evet yanıtı verdi.

"Peki kadınların yaşadığı en yaygın şiddet türü nedir?" sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 87,7’si fiziksel, 81,2’si ekonomik, 78,4’si psikolojik, 61,7 cinsel şiddet olarak yanıt verdi. KAMER araştırmanın bu sorusuna, ’Bazı kadınlar birden fazla şık işaretlemiş olabilir’ notunu düştü.