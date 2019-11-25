KAMER’in araştırmasında kadına yönelik şiddet yüzde 96 çıktı

Kadına yönelik şiddet, Türkiye’nin son yıllarda değişmeyen gündemi durumunda. Şiddet haberlerinin basında yer almadığı gün yok gibi. Peki şiddet ne kadar yaygın? KAMER’in 19 ilde yaptığı araştırmada şiddet yaşayan kadınların oranı yüzde 96 çıktı.
Güneydoğu’da kadınların hak mücadelesinin simge isimlerinden olan Kadın Merkezi (KAMER), bir grup gönüllü kadın tarafından 1997 yılında kuruldu. Daha sonra KAMER Vakfı adını alan kuruluş, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilikler, cinsel istismar gibi konularla mücadele alanında çalışmalar yapıyor. KAMER, her yıl kadına yönelik şiddetin boyutlarını tespit etmek amacıyla bir tarama çalışması yapıyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ 19 İLDE ARAŞTIRMA YAPILDI
Bu yıl da Doğu ve Güneydoğu’daki 19 ilde yapılan araştırmaya, 13-87 yaş arası, 11 bin 493 kadın katıldı. Kadınlara sorulan sorulardan biri ‘Sizce kadınlar şiddet yaşıyor mu?’ oldu. Bu soruya kadınların yüzde 96’sı evet yanıtı verdi.
"Peki kadınların yaşadığı en yaygın şiddet türü nedir?" sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 87,7’si fiziksel, 81,2’si ekonomik, 78,4’si psikolojik, 61,7 cinsel şiddet olarak yanıt verdi. KAMER araştırmanın bu sorusuna, ’Bazı kadınlar birden fazla şık işaretlemiş olabilir’ notunu düştü.
"Kadınlar şiddetten kurtulmak için çaba harcıyor mu?" sorusuna kadınların yüzde 32,3’ü evet, 67,7’si ise hayır yanıtı verdi.
"Şiddetten kurtulmak için nereye başvuruyorlar?" sorusuna verilen cevaplarsa;
Aileye başvuranların oranı yüzde 64,2, arkadaşa 24, karakola 45, mahkemeye 30, kadın kuruluşlarına ise 22 olarak belirlendi.
Kadınların şiddetten kurtulmak için neden çaba harcamadığını da soran KAMER şu yanıtları aldı:
-Nereye başvuracaklarını bilmiyor: Yüzde 24,5
-Dil bilmiyor: Yüzde 11,2
-Korkuyor: 70.5
-Şiddete razı: 42.4
"Peki kadınların en önemli ve acil sorunu nedir? "
Bu soruya ‘Şiddetten kurtulmak için destek’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 2,6 olurken, haklarını öğrenmek isteyenler yüzde 31,3, iş talebinde bulunanlar yüzde 23,8, ekonomik destek arayanlar yüzde 35,6 olarak tespit edildi.
KAMER BAŞKANI AKKOÇ: BU ÇOK BÜYÜK BİR ORAN
KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, çalışmanın şiddetin bilinenden fazla olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Akkoç, “Bence biz yaşanmakta olan şiddetin yarısını görüyoruz, görünmeyen bir yarısı var. Araştırmacıların yaptığı araştırma sonuçlarına baktığımızda fiziksel şiddet oranı en fazla yüzde 40-45 çıkıyor. Kadınlar bize tarama çalışmasında ne demiş? Yüzde 96. Bu çok büyük bir oran. Şiddet yaşayanların yarısı harekete bile geçmiyor. ‘Neden harekete geçmiyorsun?’ diye sormuşuz, yüzde 70’i ‘Korktuğumuz için’ demiş. Demek ki bizim koruma mekanizmalarımız yetersiz. Çünkü 6284 sayılı yasa hakkıyla uygulanmıyor. Orada kadınların kimliğinin değiştirilmesi, yüz değiştirme bile var. Tanık koruma programında uygulanan her şey kadınlar için de uygulanabilir” dedi.
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