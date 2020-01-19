HABER
  4. Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı

Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı. Bu sırada olay yeri yakınındaki kameriyede oturan Mustafa Ercan (21) ve arkadaşı Hayri Yavuz (20) başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açılırken, bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz, başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ercan ve Hayri Yavuz ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ameliyata alınırken, Hayri Yavuz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımıJandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı
Tokat’ta Yazmacılar Hanı’nda yangın (4)Tokat’ta Yazmacılar Hanı’nda yangın (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki ceza davalarında 'pes' dedirten savunmalar

'Yok artık' diyeceksiniz: Domuz diye vuruldum, ben mehdiyim

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de Mike Pompeo ile görüştü

Berlin'de kritik görüşme!

Çiğli'deki intiharın sebebinin eski patronunun tacizi olduğu ortaya çıktı

Şengül, eski patronu taciz ettiği için intihar etmiş

Antalya'da gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar

Utançlarından yüzlerini kapattılar! Yaptıkları 'pes' dedirtti

3 buçuk yıl sonra konuştu! İlk kelimesi bakın ne oldu?

3 buçuk yıl sonra konuştu! İlk kelimesi bakın ne oldu?

ABD'de 4'üncü Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi! Trump'ı protesto ettiler

ABD'de Trump karşıtı gösteri! Binlerce kadın bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.