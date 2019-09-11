HABER

Kamerun Cumhurbaşkanı'ndan Anglofon krizi için "kapsamlı diyalog" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Paul Biya: - "Anglofon krizinin çözümü için eylül sonunda kapsamlı ulusal diyalog süreci başlayacak" - "Ulusal diyalog sürecinde Kamerunlu entelektüeller, kanaat önderleri, politikacılar, yerel ve dini otoriteler ile ekonomistler de katkı sağlayacak" - "Silahlarını bırakacak ayrılıkçıları affetme sözü veriyorum ancak devletin bütünlüğünü tehlikeye atacak faaliyetlerin içine girenler ciddi yaptırımlara maruz kalacaklar"

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, ülkenin Kuzey Batı ve Güney Batı bölgelerindeki Anglofon krizine ilişkin kapsamlı ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Ülkeyi 37 yıldır yöneten 86 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya, resmi televizyon kanalı CRTV'de ulusa seslendi.

Biya, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerde 3 yıldır devam eden ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Krizin çözümü için eylül sonunda kapsamlı ulusal diyalog süreci başlayacak." dedi.

Anglofon krizinde çözümün ancak bu yolla elde edilebileceğine dikkati çeken Biya, "Ulusal diyalog sürecinde Kamerunlu entelektüeller, kanaat önderleri, politikacılar, yerel ve dini otoriteler ile ekonomistler de katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

- Silah bırakan ayrılıkçı affedilecek

Biya, "Silahlarını bırakacak ayrılıkçıları affetme sözü veriyorum ancak devletin bütünlüğünü tehlikeye atacak faaliyetlerin içine girenler karşılarında güvenlik ve savunma kuvvetlerini bulacaklar ve ciddi yaptırımlara maruz kalacaklar." şeklinde uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Biya, Başbakan Joseph Dion Ngute'nin ayrılıkçılar ile hükümet temsilcilerini bir araya getirerek diyaloğa başkanlık edeceği bilgisini verdi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edildi.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 35 bin kişi komşu ülke Nijerya'ya sığındı.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 2016 yılından beri ülkenin batı bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Sisiku Ayuk Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Fashion Prime’da Tire’ye özgü 'beledi dokuma' tezgahına ilgiFashion Prime’da Tire’ye özgü 'beledi dokuma' tezgahına ilgi
Ermeni ayininin ardındanErmeni ayininin ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anglofon Çağrı Diyalog Kamerun Kriz Paul Biya

En Çok Okunan Haberler

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Ankara'da 'tombala' operasyonu!

Gece yarısı düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Geri geri giderek polisten kaçan araç kaza yaptı

Önce araçla sonra yaya kaçtı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.