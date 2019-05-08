Kamerun Cumhurbaşkanı'ndan genel sekreterine kalıcı imza yetkisi

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ferdinand Ngoh Ngoh'a kalıcı imza yetkisi verdiği iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 86 yaşındaki Biya'nın 5 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle, eşi Chantal Biya'nın akrabası olan Ngoh'a kalıcı imza yetkisi verdi.

Resmi olarak açıklanmayan ancak imzalandığı öne sürülen 2019/043 sayılı kararname, bir haftadır sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratik Cephe'den milletvekili Jean Michel Nintcheu, kararnamenin, Biya'nın cumhurbaşkanlığı görevini yürütme konusundaki yetersizliğini ortaya koyduğunu savundu.

Muhalefet üyeleri, Kamerunluların Biya'yı "iktidarı başkalarına devretmesi için seçmediğini" dile getirdi.

Ngoh, 4 Ocak'ta yapılan kabine değişikliğinde devlet bakanı görevini de üstlenmişti.

Bu kararname, kabine, büyükelçi ve vali atamaları hariç, Ngoh'a cumhurbaşkanının imzası beklenen idari başta olmak üzere birçok alanda onun yerine imza atma yetkisi veriyor.

Kamerun'da 7 Ekim'de düzenlenen seçimleri, ülkeyi 36 yıldır yöneten Biya kazanmıştı. Biya, 6 Kasım'da yemin ederek 7. dönem görevine başlamıştı.

