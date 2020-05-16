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Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 23:12 | Son Güncelleme

Kamerun'da 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve kendini "peygamber" olarak tanıtan papaz Franklin Ndifor Afanwi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iddiasıyla hayatını kaybetmesi üzerine evinin önünde toplanan sempatizanlarını polis dağıtmaya çalışınca gerginlik çıktı.

Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

Ulusal basındaki haberlere göre, Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı kilisesinin kurucusu Afanwi, Kovid-19 salgınında hastalandığı ileri sürüldü. Papaz, bugün evinde hayatını kaybetti.

Papaz Afanwi'nin sevenleri evinin önünde toplanarak, polisin ve doktorların eve girmesine izin vermedi.

Diğer yandan ailesi Afanwi'nin öldüğünü reddediyor.

Papaz Afanwi'nin geçen hafta Douala kentinde çok sayıda Kovid-19 koruma kiti dağıttığı iddia ediliyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise takipçilerinin papazın evinin önünde ayin yaptığı ve eve zorla girmeye çalıştıkları görülüyor.

Franklin Ndifor Afanwi, 2000'li yılların ortalarında, Tanrı'da bir çağrı aldığını iddia ederek, evanjelik bir papaz olmuştu. Papaz, 2010 yılında Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı kilisesini kurmuştu.

Bir televizyon kanalı olan Afanwi, Tanrı'nın elçisi olduğunu ve yolsuzluğu sonlandıracağı iddiasıyla aday olduğu 2018 cumhurbaşkanlığı seçimini Paul Biya'ya kaybetmişti.

(AA)

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