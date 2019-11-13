HABER

Kamerun’a Kur’an-ı Kerim kursu için gönüller birleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kamerun’da zor şartlar altında Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çalışan çocuklar için Kur’an-ı Kerim kursu binası yapılması için Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı.Şuhut Belediyesi makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Yeğenoğlu, Afyonkarahisar Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.Gönüllerin birleştiği protokol imza töreninde konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’Kamerun’un özellikle kuzeyinde Kur’an eğitimi çok yaygın olmak ile beraber imkansızlıklar eğitimi zorlaştırıyor.

Kamerun’da zor şartlar altında Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çalışan çocuklar için Kur’an-ı Kerim kursu binası yapılması için Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı.
Şuhut Belediyesi makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Yeğenoğlu, Afyonkarahisar Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Gönüllerin birleştiği protokol imza töreninde konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’Kamerun’un özellikle kuzeyinde Kur’an eğitimi çok yaygın olmak ile beraber imkansızlıklar eğitimi zorlaştırıyor. Biz de Şuhutlu gönüllüler olarak Kamerun’a isminin Şuhut Kur’an-ı Kerim kursu olarak yapılacağı binanın yapılması için gönüllerimizi bir araya getirerek protokol imzaladık. Rabbim inşallah hayırlı uğurlu etsin. Cenab-ı Allah tez zamanda bağışların toplanıp inşaatına başlamayı ve açılışını yapmayı nasip eylesin inşallah. Bu güzel hizmete destek olan tüm gönüllülere şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti
Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusuAynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Büşra Pekin paylaştı: "Biz ayrıldık"

Büşra Pekin paylaştı: "Biz ayrıldık"

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin bekleyişi sürüyor

Ara bölgede 3. gün! Geceyi arabada geçirdi

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti! Anne ve babası gözaltına alındı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Görür görmez yıkıldı...

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.