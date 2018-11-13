Kamerun'a su kuyusu

HATAY (AA) - Heybe İnsani Yardım Derneğince, Kamerun'da 3 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldığı bildirildi.

Dernek Başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içinde 19. su kuyusunu açtıklarını söyledi.

Su kuyusunu eylül ayında Hakkari Çukurca'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden müftü Yunus Sanır anısına açtıklarını belirten Karayel, ''Afrika bölgesinde en temel sorun temiz su. Dernek olarak çalışmalarımızı bu bölgede yoğunlaştırdık. Türkiye ve dünyadaki hayırseverlerin bağışlarıyla su kuyularımızı açmaya devam ediyoruz. Kamerun'da yaklaşık 3 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldı." ifadelerini kullandı.

Karayel, su kuyusu açma çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

