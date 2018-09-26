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Kamerun'da 117 tutuklu firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Kamerun'da 117 tutuklu firar etti

Kamerun’un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerinden kuzeybatıda bir hapishaneden 117 tutuklunun firar ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, kuzeybatıda bulunan Wum kentinde üç haftadır elektrik olmamasından yararlanan silahlı kişiler, Wum Hapishanesi’ne arka taraftan girerek, mahkumları koğuşlarından çıkardı.

Silahlı kişiler, güvenlik görevlilerinin ikaz ateşine karşılık verirken hapishanedeki 117 tutuklu karışıklıktan yararlanarak kaçtı.

Silahlı kişiler de olay yerinden kaçmayı başardı.

Sosyal medyada, saldırıyı "Ambazonya'yı Yeniden Kurma Kuvvetleri" adlı, ayrılıkçı grubun üstlendiği iddia edildi.

Aynı bölgedeki bir hapishaneye, temmuz ayında yapılan silahlı saldırı sonrası 163 mahkum firar etmişti.

- Anglofon krizi

Hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda en az 400 sivil hayatını kaybetti.

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