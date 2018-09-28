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Kamerun'da 2016'daki tren kazasında Fransız şirket suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 06:41 | Son Güncelleme

Kamerun'da 2016'daki tren kazasında Fransız şirket suçlu bulundu

Fransız şirketi Bollore'nin alt kuruluşu olan Camrail'in, Kamerun'da 2016 yılında meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermekten suçlu bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamerun yargısı, 21 Ekim 2016'da Eseka'da yaşanan ve 79 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili kararını açıkladı.

Olayda, Camrail şirketi ve 10 çalışanı suçlu bulundu. Şirketin genel müdürü 6 ay tecil edilmiş hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yetkililere de 3 ila 5 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Firarda olan trenin makinisti ise 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Aynı davada yargılanan 3 çalışan ise beraat etti.

Şirketten yapılan açıklamada, olayın nitelikli ve yetkin kişilerce incelenmediği savunularak, kararın temyize götürüleceği belirtildi.

Camrail tarafından işletilen ve başkent Yaounde ile Douala arasında sefer yapan yolcu treninin 21 Ekim 2016'da raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 79 kişi yaşamını yitirmiş, 600 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili davanın görülmesine Kasım 2017'de başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Camrail dava Eseka Fransız şirketi Kamerun tren kazası

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