Kamerun'da 79 çocuk kaçırıldı

Kamerun'un İngilizce dilinin ağırlıklı olarak konuşulduğu Kuzeybatı Bölgesi'nde bir Hristiyan Presbiteryen okulunu basan ve ayrılıkçı oldukları düşünülen kişiler, yaşları 11 ile 17 arasında değişen 79 öğrenci ile aralarında okul müdürünün de bulunduğu üç personeli kaçırdı. Olay Pazar gecesi meydana geldi.

Kendilerine "Amba oğlanları" ismini veren bir grubun sosyal medyadan paylaştığı bir videoda kaçırılan çocuklar yer alırken, çoğu erkek olan bazı öğrenciler kameraya karşı kendi ve ebeveynlerinin isimlerini söylerken görüntüleniyor.

Ülkede ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerine verdikleri Ambazonia ismine atıfla konuşan silahlı kişiler söz konusu videoda çocukların "mücadele sona erdiğinde" serbest bırakılacaklarını belirtiyor.

Videonun gerçek olup olmadığı henüz doğrulanamazken, kimi aileler sosyal medyadan çocuklarını tanıdıklarını belirtti.

Okulu kapatma talebi

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan ve ülkedeki Presbiteryen Kilisesi'nin Baş Rahibi Samuel Fonki Forba, çocukları kaçıran grubun herhangi bir fidye talebinde bulunmadığını, sadece okulun kapatılmasını istediklerini belirtti.