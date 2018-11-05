Kamerun'da 81 kişi kaçırıldı

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon güneybatı bölgesinde aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu 81 kişi kaçırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hafta sonu ülkenin güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişi kaçırıldı. Kamerunlu ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

