Kamerun’da Anglofon krizi 4 binden fazla öğretmeni görevinden etti

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016’dan bu yana süren krizde 4 binden fazla öğretmenin görevini bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ortaöğretim Bakanlığınca Kuzey-Batı bölgesindeki Bamenda’da yapılan toplantıda, krizin başından bu yana Anglofon bölgelerde 3 bin 74 okulun kapandı, ayrılıkçılar 205 okulu yaktı bazılarını da işgal etti.

Kuzey-Batı Valisi Genel Sekreteri Lanyuy Harry Ngwanyi, 4 bin 344 öğretmenin görevini bıraktığını aktardı.

Öğretmenlerin güvenlik endişesiyle görevlerini bırakmaları nedeniyle iş eğitimci eksikliği olduğunu kaydeden Lanyuy, “Bazı öğretmenler kaçırıldı, bazıları öldürüldü.” diye konuştu.

Ders yılı başlamadan 7 bin 86 okulu rehabilite etmek zorunda olduklarını ifade eden Lanyuy, çocuklara ve velilere devletin okullarda güvenliği sağlayacağı garantisini vermeleri gerektiğini vurguladı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.