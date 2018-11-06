Kamerun'da Ayrılıkçılar 80 Öğrenciyi Kaçırdı

Kamerun’da silahlı kişiler, ülkede husursuzluğun hakim olduğu kuzeybatı bölgesinde, Presbiteryan kilisesi okulundaki 80 öğrenciyi ve okul yöneticisini kaçırdılar.

Kendilerini “Amba çocukları” olarak adlandıran ve ülkenin İngilizce konuşulan Ambazonia bölgesinde silahlı bağımsızlık savaşı yürüten grup, kaçırılan çocukların video görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınladı.

Yayınlanan videoda çocuklar, yerel bir evde karanlık bir odada korku içerisinde otururken görülüyorlar. Çocukları rehin tutan kişiler, bazı çocukları isimleri ve ailelerinin kimler olduklarını kameraya söylemeleri için zorluyorlar.

Grup, kendileri bağımsızlık hayallerine ulaşırlarsa o zaman çocukların da okullarına geri dönebileceğini söylüyor.

Bölge Valisi Deben Tchoffo da ülkenin İngilizce konuşulan kısmının başkenti Bamenda’daki Nkwen köyünden çocukların kaçırıldığını doğruladı. Vali, ordunun çocukları kurtarmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Tchoffo, “Eyalet ve hükümet isteklere boyun eğmeyecek. Kaçırılan kişileri ve öğrencileri sınıflarına geri getireceğimize emin olabilirsiniz” dedi.