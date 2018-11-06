Kamerun'da Ayrılıkçılar 80 Öğrenciyi Kaçırdı

Kamerun’da silahlı kişiler, ülkede husursuzluğun hakim olduğu kuzeybatı bölgesinde, Presbiteryan kilisesi okulundaki 80 öğrenciyi ve okul yöneticisini kaçırdılar.
Kendilerini “Amba çocukları” olarak adlandıran ve ülkenin İngilizce konuşulan Ambazonia bölgesinde silahlı bağımsızlık savaşı yürüten grup, kaçırılan çocukların video görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınladı.
Yayınlanan videoda çocuklar, yerel bir evde karanlık bir odada korku içerisinde otururken görülüyorlar. Çocukları rehin tutan kişiler, bazı çocukları isimleri ve ailelerinin kimler olduklarını kameraya söylemeleri için zorluyorlar.
Grup, kendileri bağımsızlık hayallerine ulaşırlarsa o zaman çocukların da okullarına geri dönebileceğini söylüyor.
Bölge Valisi Deben Tchoffo da ülkenin İngilizce konuşulan kısmının başkenti Bamenda’daki Nkwen köyünden çocukların kaçırıldığını doğruladı. Vali, ordunun çocukları kurtarmak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Tchoffo, “Eyalet ve hükümet isteklere boyun eğmeyecek. Kaçırılan kişileri ve öğrencileri sınıflarına geri getireceğimize emin olabilirsiniz” dedi.
16 yaşındaki öğrenci Ericka Lum, silahlı kişilerin öğrencilerin kaldığı yurt binasına erken saatlerde geldiklerini söyledi.
Lum, “Kapımızı çaldılar bizde diğer yurttan arkadaşlarımız geldi sandık ve aramızdan biri gidip kapıyı açtı” dedi.
Lum, gelen kişilerin kapıda öğrencilere ve yatakların altına saklanmaya çalışanlara silah doğrulttuklarını söyledi. Okul görevlisi Maureen Njel de silahlı kişilerin hem kız hem erkek yurdundan öğrencileri kaçırdıklarını anlattı.
Eylül ayında da ayrılıkçı gruplar, Presbiteryen Bilim ve Teknoloji okulundan Bafut şehrinde, 6 öğrenciyi kaçırmış daha sonra ailelerinin kendilerinden istenen fidyeyi ödemeleri neticesinde çocukları serbest bırakmışlardı.
Kamerun’da, ülkenin İngilizce konuşulan kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde 2016 yılında, öğretmenler ve avukatların kendilerine Fransızca konuşulan çoğunluk kesime göre, negatif ayrımcılık yapıldığını iddia etmeleri üzerine karışıklık başlamıştı.
Bu tepkilere hükümet sert tepki göstermiş bu durum da silahlı ayrılıkçıların ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Olaylar kapsamında ayrılıkçılar, ülkedeki Fransızca eğitim veren okulları İngilizce konuşan öğrencileri marjinalize ettikleri gerekçesiyle ateşe verdiler.
'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor
Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek
İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade
Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor
AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!
SMS kullanımı tarih oluyor!
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum