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Kamerun'da ayrılıkçılar Belediye Başkanını kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kumbo Belediye Başkanını kaçıran ayrılıkçılarla ordu güçleri arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde bir belediye başkanının ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bölgede çarşamba akşamı Kamerun ordusu ile Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir kadın hayatını kaybetti. Aynı gece Kumbo kenti Belediye Başkanı Njong Donatus da ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Kuzey-Batı Bölge Savcısı Adolphe Lele Lafrique, güvenlik güçlerinin Başkan Donatus'a ulaşmak için operasyon başlattığını belirtti.

- Seçim tartışmaları

Öte yandan ülkede pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın favori gösterildiği seçimde oy sayımı sürüyor.

Adaylardan Kamerun Rönesans Hareketi Partisi Başkanı Maurice Kamto ile Evren Partisi Başkanı Cabral Libii'nin, seçimin galibi olduğunu açıklamaları ülkede tepkilere neden oldu.

Yerel yetkililer ise söz konusu 2 adayı, seçimi provoke etmekle suçluyor.

Pazar günü oy verme işleminden sonra çıkan çatışmalarda 2'si asker 3'ü seçim görevlisi 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

- Anglofon krizi

Hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kuzey Batı'daki Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 400'den fazla sivil hayatını kaybetti.

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