Kamerun'da ayrılıkçılar Belediye Başkanını kaçırdı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde bir belediye başkanının ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bölgede çarşamba akşamı Kamerun ordusu ile Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir kadın hayatını kaybetti. Aynı gece Kumbo kenti Belediye Başkanı Njong Donatus da ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Kuzey-Batı Bölge Savcısı Adolphe Lele Lafrique, güvenlik güçlerinin Başkan Donatus'a ulaşmak için operasyon başlattığını belirtti.

- Seçim tartışmaları

Öte yandan ülkede pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın favori gösterildiği seçimde oy sayımı sürüyor.

Adaylardan Kamerun Rönesans Hareketi Partisi Başkanı Maurice Kamto ile Evren Partisi Başkanı Cabral Libii'nin, seçimin galibi olduğunu açıklamaları ülkede tepkilere neden oldu.

Yerel yetkililer ise söz konusu 2 adayı, seçimi provoke etmekle suçluyor.

Pazar günü oy verme işleminden sonra çıkan çatışmalarda 2'si asker 3'ü seçim görevlisi 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.