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Kamerun'da ayrılıkçılar öğrencileri kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

Kamerun'da ayrılıkçılar öğrencileri kaçırdı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerinde, eğitim sistemini protesto eden ayrılıkçılar 9 öğrenci ve 1 müdürü kaçırdı.

Yeni eğitim döneminin başladığı Kamerun'un İngilizce konuşulan Güneybatı ve Kuzeybatı bölgeleri ile Uzak Kuzey bölgesinde ayrılıkçılar boykot çağrısı yaptı.

Kuzeybatı bölgesi valisi Adolphe Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı grupların Bafut kentinde bir okula saldırdığını, okul müdürünü ve 9 öğrenciyi kaçırdığını duyurdu.

Lee, Anglofon bölgelerde ebeveynlerin çoğunun çocuklarını okula göndermediğini belirtti.

Öğrenci velisi Audu Hamadou da şimdilik çocuklarını okula göndermediğini, şiddet olayları devam ederse mecburen Frankofon (Fransızca konuşulan) bölgelerde bir okul tercih edeceklerini dile getirdi.

Savunma Bakanlığı, okulların açılmasından önceki günlerde de Anglofon bölgelerde bazı şiddet olayları yaşandığını, ayrılıkçıların karakollara saldırdığını, askerlerle çatıştığını açıkladı.

Ortaöğretim Bakanı Nalova Lyonga da eğitimin temel bir hak olduğuna dikkati çekerek, bunu engellemeye çalışanların kanun önünde hesap vereceğini kaydetti. Lyonga, okulları korumak için güvenlik tedbirleri aldıklarını aktardı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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Kamerun Anglofon ayrılıkçı eğitim kaçırdı

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