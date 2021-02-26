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Kamerun'da bazı askerler, 20'den fazla kadına tecavüz etmekle suçlandı

26.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Kamerun'da bazı askerler, 20'den fazla kadına tecavüz etmekle suçlandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kamerun'da bazı askerlerin geçen yıl düzenledikleri bir operasyonda 20'den fazla kadına tecavüz ettiğini iddia etti.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, 50'den fazla Kamerun askerinin 1 Mart 2020'de ülkenin güneybatısında Anglofon bölgesinde yer alan Ebam kasabasında düzenledikleri operasyon sırasında, 4'ü engelli 20'den fazla kadının tecavüze uğradığını, bir kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

HRW araştırmacılarının o gece yaşananları öğrenmek için Ebam'daki mağdurları sorguladığı belirtilen açıklamada ancak olayın aydınlatılması ve suçluların bulunması için soruşturma açılmadığı vurgulandı.

Kamerun ordusu ise suçlamalara henüz cevap vermedi.

ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda 3 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 700 binden fazla kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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