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Kamerun'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti

24.01.2022 03:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'deki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yangına kulüpte şampanya servisi yapılırken yakılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

Kamerun'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'deki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yangına kulüpte şampanya servisi yapılırken yakılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

Gece yarısı sonrasında çıkan olayda 8 kişi de ağır yaralandı.

Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür mekanlarda sıklıkla kullanılan havai fişeklerin neden olduğu trajedide, yangın önce binanın tavanını sardı, iki çok yüksek sesli patlamayla sonuçlandı, ardından panik ve izdihama neden oldu" denildi.

Acil servislerin mekanda arama çalışmalarına devam ettiği bildirilirken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Yakınlarını kaybeden çok sayıda kişinin hastane morgları önündeki bekleyişi ise sürüyor.

38 yaşındaki Stephane Hamza isimli kişi, AFP'ye 2 yıldır mekanda çalışan küçük kardeşini kaybettiğini söyledi.

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