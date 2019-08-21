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Kamerun'da Boko Haram 11 kişiyi kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

Kamerun'da Boko Haram 11 kişiyi kaçırdı

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram mensupları, Uzak Kuzey bölgesinde Maroua kentinden Kousseri beldesine giden bir otobüse yolda pusu kurdu.

Boko Haram militanları, durdurdukları otobüste bulunan yolculardan 11'ini kaçırdı.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücünden Tuğgeneral Bouba Dobekreo, kaçırılan yolcuları bulmak için Nijerya ordusuyla ortak operasyon başlattıklarını açıkladı.

Rehinelerin, Kamerun, Çad ve Nijerya'ya sınırı olan Çad Gölü'nün ulaşılması zor bataklık bölgelerine götürüldüğü tahmin ediliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, Boko Haram örgütü ile mücadele etmek için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü (MNJTF) kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram Kamerun

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