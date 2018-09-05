Kamerun'da Boko Haram saldırıları

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 2 sivilin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Çok Uluslu Ortak Gücü Komutanı General Bouba Dobekreo, Boko Haram üyelerinin Uzak Kuzey bölgesindeki Kolofata kentinde askerlerin bulunduğu bir noktaya füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 5 askerin ağır yaralandığını belirten General Dobekreo, terör örgütü militanlarının kente bağlı bir köyde de 2 sivili öldürdüğünü aktardı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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