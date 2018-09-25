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Kamerun'da Boko Haram saldırılarında 8 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:42 | Son Güncelleme

Kamerun'da Boko Haram saldırılarında 8 sivil öldü

Kamerun'un Nijerya sınırı yakınında, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çokuluslu Ortak Görev Gücü Komutanı Bouba Dobekreo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün Uzak Kuzey bölgesinde iki saldırı düzenlediğini belirtti.

General Dobekreo, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bölgede, Boko Haram geçen hafta Kamerun ordusunu hedef almış, 5 asker ciddi şekilde yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kamerun ordusu Mayıs 2014'ten bu yana terör örgütüyle mücadele ediyor. Uluslararası Kriz Grubuna (ICG) göre, Boko Haram, Uzak Kuzey bölgesinde bugüne kadar 2 bin sivil ve askerin ölümüne neden olurken, en az 1000 kişiyi de kaçırdı.

Ülkede 7 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimi öncesi düzenlenen saldırılar endişe uyandırıyor.

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8 sivil öldü boko haram Kamerun

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