HABER

Kamerun'da Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 03:15 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki Tala Mala Brahim köyünde 4 sivilin cesetleri bulundu

Terör örgütü Boko Haram'ın, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde 4 sivili öldürdüğü bildirildi.

Uzak Kuzey bölgesi yöneticisi Bakari Midjiyawa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boko Haram saldırıları nedeniyle terk edilmiş Tala Mala Brahim köyünde bir okulda 4 kişinin cesetlerinin bulunduğunu belirtti.

Kurbanların Tala Mala Brahim'de bulunan topraklarında çalışmak için köye gittiklerini anlatan Midjiyawa, Boko Haram militanlarının geceyi boş okulda geçirmeye karar veren köylülere saldırdığını, 4'ünü ise öldürdüğünü kaydetti.

Askeri kaynaklar, terör örgütünün Uzak Kuzey'de bu hafta düzenlediği saldırılarda 12 sivil ve 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2014'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Uluslararası Kriz Grubuna (ICG) göre, Boko Haram, Uzak Kuzey bölgesinde bugüne kadar 2 bin sivil ve askerin ölümüne neden oldu, en az bin kişiyi kaçırdı.

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?
Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (1)Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamerun boko haram Uzak Kuzey Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un cep telefonu kayıtlarından Evanjelist lider Mike Bickle'ın adı çıktı

Rahip Brunson'un cep telefonu kayıtlarından Evanjelist lider Mike Bickle'ın adı çıktı

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.