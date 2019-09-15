Kamerun'da Boko Haram saldırısı

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın Uzak Kuzey bölgesinde Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'ne ait bir askeri noktaya yönelik saldırısında 5 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çok Uluslu Ortak Görev Gücünden (MNF) General Bouba Dobekreo, teröristlerin Çad Gölü'ndeki Soureram Adası'ndaki askeri noktaya saldırdığını belirtti.

Dobekreo, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 askerin öldüğünü, 8 askerin yaralandığını aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, Boko Haram örgütü ile mücadele etmek için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü (MNJTF) kurmuştu.

