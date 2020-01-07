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  4. Kamerun'da Boko Haram'ın kaçırdığı 19 balıkçı ölü bulundu

Kamerun'da Boko Haram'ın kaçırdığı 19 balıkçı ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kamerun'da Boko Haram'ın kaçırdığı 19 balıkçı ölü bulundu

DAKR (AA) - Kamerun’da 22 Aralık’ta terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 19 balıkçının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, tüccar kılığında kanolarla balıkçı teknelerine yanaşan terör örgütü Boko Haram mensupları, 19 balıkçıyı kaçırdı.

Güvenlik kaynakları, teröristlerin, kaçırdıkları balıkçıları Çad topraklarındaki Daba Lamy Adası'na götürerek burada bıçak ve satırlarla öldürdüğünü açıkladı.

Balıkçıların çürümüş cesetlerinin bulunduğunu aktaran kaynaklar, Boko Haram’ın silah sesinin duyulmaması için bıçak ve satır kullandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün son raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

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balıkçı boko haram ceset çürümüş Kamerun

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