HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kamerun'da Çiftçiler Çobanlar Gerilimi: En Az 22 Ölü

Kamerun'da Çiftçiler Çobanlar Gerilimi: En Az 22 Ölü

09.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamerun’da Mousgoum çiftçileriyle Arap Choa çobanları arasında anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan çatışmalarda son bir haftada en az 22 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı

Kamerun’da Mousgoum çiftçileriyle Arap Choa çobanları arasında anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan çatışmalarda son bir haftada en az 22 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle yüzlerce kişinin de evlerini terk ederek komşu ülke Çad’a sığındığı belirtiliyor.

İsmi açıklanamayan ve Reuters Haber Ajansı’na konuşan bir Kamerunlu yetkili, toplum içerisinde herkesin birbirine girdiğini ve olayların çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı Mahamet İdris Deby de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar çeşitli nedenlerle 30 binden fazla Kamerunlu’nun Çad’a göç ettiğini açıkladı.

Aynı topluluklar arasında Ağustos ayında da balıkçıklar ve çobanlar arasında da çatışmalar yaşanmış ve onlarca kişi yine hayatını kaybetmişti. O dönemde de bölge halkından çok sayıda kişi kaçarak Çad’a sığınmıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Twitter’dan yaptığı çağrıda uluslararası kamuoyundan destek beklediğini ifadee etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNERHatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!Hatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!
Rusya'dan Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamaRusya'dan Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatına ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Yeni kararı duyurdular! Ömür boyu yasak

Yeni kararı duyurdular! Ömür boyu yasak

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.