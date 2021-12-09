Kamerun'da Çiftçiler Çobanlar Gerilimi: En Az 22 Ölü

Kamerun’da Mousgoum çiftçileriyle Arap Choa çobanları arasında anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan çatışmalarda son bir haftada en az 22 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle yüzlerce kişinin de evlerini terk ederek komşu ülke Çad’a sığındığı belirtiliyor.

İsmi açıklanamayan ve Reuters Haber Ajansı’na konuşan bir Kamerunlu yetkili, toplum içerisinde herkesin birbirine girdiğini ve olayların çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı Mahamet İdris Deby de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar çeşitli nedenlerle 30 binden fazla Kamerunlu’nun Çad’a göç ettiğini açıkladı.

Aynı topluluklar arasında Ağustos ayında da balıkçıklar ve çobanlar arasında da çatışmalar yaşanmış ve onlarca kişi yine hayatını kaybetmişti. O dönemde de bölge halkından çok sayıda kişi kaçarak Çad’a sığınmıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Twitter’dan yaptığı çağrıda uluslararası kamuoyundan destek beklediğini ifadee etti.

