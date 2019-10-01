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Kamerun'da gemi alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

Donanma ekipleri, batan gemideki 60 kişiyi kurtardı

Kamerun'un Douala kenti açıklarında 60 kişinin bulunduğu ve ticari mal taşıyan bir gemi alabora oldu.

Nijerya'dan Kamerun'a ticari yük ve 60 yolcuyu taşıyan bir gemi, pazartesi gecesi ticari başkent Douala yakınlarında alabora oldu.

Kamerun donanmasına ait gözetleme fırkateyni, batan gemideki 60 kişiyi kurtardı.

Donanma Komutanı Amiral Mendoua Jean, gemiden gelen sinyal üzerine donanmaya bağlı kurtarma ekiplerinin kaza yerine sevk edildiğini ve içinde kadın ve çocukların bulunduğu 60 kişiyi kurtardığını açıkladı.

Amiral Jean, kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kamerun'un güneybatısındaki Bakassi yarımadasında 27 Ağustos'ta aşırı yük ve şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen tekne kazasında 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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Alabora Douala Kamerun Kaza tekne

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