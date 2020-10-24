HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamerun’da İngilizce eğitim veren okula silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Kamerun’da İngilizce eğitim veren okula silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 22:19 | Son Güncelleme

Kamerun’un güneybatısında bulunan ve İngilizce eğitim veren okula silahlı saldırı düzenlendi.

Kamerun’un güneybatısında bulunan ve İngilizce eğitim veren okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilke belirlemelere göre en az 6 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk ağır yaralandı.

Kamerun’un güneybatısında yer alan Kumba kentindeki İngilizce eğitim veren Mother Francisca International Bilingual Akademisi’ne ayrılıkçı bir grup tarafından öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk ağır yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganların bölgeye motosikletler ile geldiğini ve okulu taradığını ifade ederken, bazı çocukların saldırıdan kaçmak için okulun camlarından atladıklarını dile getirdi.

Kumba Kaymakamı Ali Anugou yaptığı açıklamada, çocukların saldırı sırasında sınıfta bulunduklarını ve üzerlerine ateş açıldığını aktardı. Yerel Eğitim Yetkilisi Ahhim Abanaw Obase ise yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, hayatını kaybeden çocukların 12 ile 14 yaş arasında olduklarını dile getirdi.

Kamerun’da Fransızca konuşan çoğunluk ile İngilizce konuşan azınlıklar arasında yıllardır çatışmalar devam ediyor. Ülkenin Anglosfer bölgesi olan kuzeybatı ve güneybatı bölgeleri Fransızca konuşan merkezi hükümet tarafından uzun süredir siyasi ve ekonomik ayrımcılığa uğruyor. Yıllardır süren çatışmalar nedeni ile her iki taraftan da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardıLüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardı
Covid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemiCovid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemi
En Çok Okunan Haberler
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Koronavirüs hiçe sayıldı! Ortaköy'de tedirgin eden görüntüler
Koronavirüs hiçe sayıldı! Ortaköy'de tedirgin eden görüntüler
Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı
Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı
İstanbul'da adresi bulamadığı için darp edilen kargocu hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Tokat'ta feci kaza! Otomobil sürüye daldı, 10 koyun telef oldu
Feci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldı
İstanbul'da lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi İranlı adamın cinayetini ortaya çıkardı
Lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.