Kamerun’da İngilizce eğitim veren okula silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Kamerun’un güneybatısında bulunan ve İngilizce eğitim veren okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilke belirlemelere göre en az 6 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk ağır yaralandı.

Kamerun’un güneybatısında yer alan Kumba kentindeki İngilizce eğitim veren Mother Francisca International Bilingual Akademisi’ne ayrılıkçı bir grup tarafından öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk ağır yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganların bölgeye motosikletler ile geldiğini ve okulu taradığını ifade ederken, bazı çocukların saldırıdan kaçmak için okulun camlarından atladıklarını dile getirdi.

Kumba Kaymakamı Ali Anugou yaptığı açıklamada, çocukların saldırı sırasında sınıfta bulunduklarını ve üzerlerine ateş açıldığını aktardı. Yerel Eğitim Yetkilisi Ahhim Abanaw Obase ise yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, hayatını kaybeden çocukların 12 ile 14 yaş arasında olduklarını dile getirdi.

Kamerun’da Fransızca konuşan çoğunluk ile İngilizce konuşan azınlıklar arasında yıllardır çatışmalar devam ediyor. Ülkenin Anglosfer bölgesi olan kuzeybatı ve güneybatı bölgeleri Fransızca konuşan merkezi hükümet tarafından uzun süredir siyasi ve ekonomik ayrımcılığa uğruyor. Yıllardır süren çatışmalar nedeni ile her iki taraftan da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

