Kamerun'da kaçırılan 20 öğrenci serbest

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güney-Batı bölgesinde futbol antrenmanı sırasında kaçırılan 20 öğrenci serbest bırakıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Buea Üniversitesinin futbol takımı koçu Nicolas Asongu, 20 Mart Çarşamba günü kaçırılan 20 öğrencinin bugün serbest bırakıldığını açıkladı. Asongu, serbest bırakılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olmadığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 20 öğrenci, antrenman sırasında kaçırılmış ve ardından düzenlenen operasyonda öğrencilerin kaçırılmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede sık sık Anglofon bölgelerindeki okullara saldırı ve kaçırma olayları yaşanıyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da, bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

