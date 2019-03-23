HABER

Kamerun'da kaçırılan 20 öğrenci serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kamerun'da kaçırılan 20 öğrenci serbest

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güney-Batı bölgesinde futbol antrenmanı sırasında kaçırılan 20 öğrenci serbest bırakıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Buea Üniversitesinin futbol takımı koçu Nicolas Asongu, 20 Mart Çarşamba günü kaçırılan 20 öğrencinin bugün serbest bırakıldığını açıkladı. Asongu, serbest bırakılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olmadığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 20 öğrenci, antrenman sırasında kaçırılmış ve ardından düzenlenen operasyonda öğrencilerin kaçırılmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede sık sık Anglofon bölgelerindeki okullara saldırı ve kaçırma olayları yaşanıyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da, bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”
İznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtıİznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anglofon bölgesi kaçırılma Kamerun

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

"Ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor"

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.